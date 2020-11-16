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    16 ноября 2020, 11:31

    Актриса из сериала «Ольга» поделилась секретами позитивного настроя

    Артур Блянихов

    Актриса Ксения Суркова рассказала РИА ФАН, что помогает ей сохранять позитивный настрой в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

    Артистка призналась, что открыла для себя онлайн-уроки по танцам. По ее словам, она любила танцевать с детских лет. Сейчас же пришел момент, когда ей стало сильно не хватать этого.

    «Ведь такие уроки никогда не прервутся, несмотря на то что у нас будет дальше», — заметила Суркова.

    Кроме того, в этом году она много поездила по стране. В частности, актриса побывала в Хакасии, которая напомнила ей Швейцарию.

    «Безумно красивый регион, с красивыми озерами, полями», — поделилась собеседница информагентства.

    Она добавила, что решила завести в декабре домашнего питомца, поскольку уже созрела для этого. Суркова не уточнила, кто именно это будет — кошка, собака или более экзотичное животное.