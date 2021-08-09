Актриса из сериала «Моя прекрасная няня» умерла на 82-м году жизни

Советская и российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, известная по ролям в фильме «Москва слезам не верит» и сериале «Моя прекрасная няня», скончалась на 82-м году жизни. Об этом в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки» сообщили «Дни.ру».

Жукова-Киртбая ушла из жизни в понедельник. О скорбном известии сообщили в театре, где актриса работала в последние годы. Жукова-Киртбая заболела, когда была в отпуске. Впоследствии она так и не смогла вернуться на сцену. Актрисе не удалось побороть недуг.

Теплые воспоминания о работе с актрисой остались у ее коллеги Дарьи Михайличенко. Она заявила, что Жукова-Киртбая была не только замечательным партнером, но и близким другом ее семьи, обладала огромным талантом и отличным чувством юмора.

«На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей», — рассказала Михайличенко.

Жукова-Киртбая известна по оскароносной ленте «Москва слезам не верит», а также по ролям пани Ядвиги в проекте «Кабачок „13 стульев“». Актриса позже снялась в сериалах «Моя прекрасная няня», где сыграла роль бабу Симу, «Папины дочки» и «Дылды-2».