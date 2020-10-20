Актриса из сериала «Чики» прокомментировала хейт в ее адрес

Большое количество оскорбительных комментариев появилось под ее фото в журнале Vogue. Актриса рассказала, что очень расстроилась и даже плакала. В какой-то момент она ответила одному из пользователей. На очередной оскорбительный комментарий, в котором содержался вопрос о том, что у нее с головой, Шмыкова ответила «рак мозга».

«Я имела в виду — у меня, это шутка, что я настолько больная, что вот так решила одеться. Да, это глупо и писать так не надо было, но у меня уже был пик боли и обиды», — рассказала актриса.