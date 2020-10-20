20 октября 2020, 17:44
Актриса из сериала «Чики» прокомментировала хейт в ее адрес
Актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу «Чики», рассказала, что жалеет о своей реакции на критику хейтеров в интернете. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Большое количество оскорбительных комментариев появилось под ее фото в журнале Vogue. Актриса рассказала, что очень расстроилась и даже плакала. В какой-то момент она ответила одному из пользователей. На очередной оскорбительный комментарий, в котором содержался вопрос о том, что у нее с головой, Шмыкова ответила «рак мозга».
«Я имела в виду — у меня, это шутка, что я настолько больная, что вот так решила одеться. Да, это глупо и писать так не надо было, но у меня уже был пик боли и обиды», — рассказала актриса.