Актриса из «Ривердэйл» 6 лет была агентом ФБР под прикрытием

По данным РИА ФАН, Николс сотрудничала с ФБР и другими госструктурами. Она помогала бороться с секс-трафиком среди несовершеннолетних.

Заниматься этим актриса начала в 2021 году. Она выдавала себя за мать, которая хочет отдать свою дочь сутенером, также выдавала себя за 12-летнюю девочку, которую пытался соблазнить преступник. Кроме того, актриса основала организацию по борьбе с рабством Foundation for a Slavery Free World.

О двойной жизни Николс узнал журнал Marie Claire в апреле этого года. Ее историей заинтересовались продюсеры. Биография актрисы может стать основой сериала.

Ранее 56-летнего актера Брэда Питта заподозрили в отношениях с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Их заметили вместе в аэропорту в Париже. По данным СМИ, Питт пригласил модель в винодельню, которая принадлежит им с Джоли.

Факт отношений ни Питт, ни Потуральски не подтвердили.