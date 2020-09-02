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    02 сентября 2020, 12:45

    Актриса из «Ривердэйл» 6 лет была агентом ФБР под прикрытием

    Дарья Морозова

    Актриса Марисоль Николс, известная по сериалу «Ривердэйл», оказалась агентом ФБР под прикрытием. Об этом сообщила «Культуромания» со ссылкой на Just Jare.

    По данным РИА ФАН, Николс сотрудничала с ФБР и другими госструктурами. Она помогала бороться с секс-трафиком среди несовершеннолетних.

    Заниматься этим актриса начала в 2021 году. Она выдавала себя за мать, которая хочет отдать свою дочь сутенером, также выдавала себя за 12-летнюю девочку, которую пытался соблазнить преступник. Кроме того, актриса основала организацию по борьбе с рабством Foundation for a Slavery Free World.

    О двойной жизни Николс узнал журнал Marie Claire в апреле этого года. Ее историей заинтересовались продюсеры. Биография актрисы может стать основой сериала.

    Ранее 56-летнего актера Брэда Питта заподозрили в отношениях с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Их заметили вместе в аэропорту в Париже. По данным СМИ, Питт пригласил модель в винодельню, которая принадлежит им с Джоли.

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    Новости SMI.FM