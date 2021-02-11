Актриса из «Реальных пацанов» Мазунина рассказала о личной жизни

Актриса Валентина Мазунина, известная по сериалу «Реальные пацаны», рассказала о своей личной жизни. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что не любит рассказывать личное, но понимает, что поклонников интересуют ее отношения с противоположным полом. Актриса поделилась, что никогда не была замужем и сейчас находится поиске. Также она описала партнера, который подошел бы ей. Ее мужчина должен быть добрым, морально сильным и с чувством юмора.

«А вот внешних нет ограничений. В моей жизни меня уносило в разные стороны», — уточнила Мазунина.