Актриса из «Не родись красивой» остриглась налысо в поддержку Заворотнюк

Исполнительница главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова остриглась налысо, оставив только короткий ежик. Так она решила поддержать коллегу, Анастасию Заворотнюк, о которой говорят, что врачи остригли ее роскошные волосы перед трепанацией.

«Анечка, не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди, которые не верят этим слухам», — написала актриса в своем Instagram. Так она обратилась к дочери Заврортнюк, Анне.

Поклонники Уваровой написали в комментариях, что ей идет новый образ. Другие отметили смелость актрисы и смелый шаг, на который она решилась ради подруги.

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Сообщения о серьезной болезни «прекрасной няни» начали появляться в СМИ и социальных сетях еще в конце лета. В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в одну из московских клиник. Врачи якобы обнаружили у нее рак мозга. официально информация о состоянии здоровья актрисы до сих пор не подтверждена, родные и близкие отказываются от комментариев, даже врачи, которых уже неоднократно попытались подкупить, хранят предписанное им этикой молчание.

Впрочем, телеведущий Сергей Майоров проговорился, что Заворотнюк перенесла уже две операции. Врачи надеются, что актриса пойдет на поправку.