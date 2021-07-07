Актриса из «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина вышла замуж

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Марию Шаталину в сериале «Моя прекрасная няня», вышла замуж. Об этом она рассказала в интервью сайту Teatr To Go.

Дубакина говорила в основном о творчестве, но внезапно раскрыла подробности личной жизни.

«После того, как вышла замуж, очень полюбила готовить, хотя раньше никогда этим не занималась. Сейчас даже пеку сама черный хлеб. Готовка успокаивает, в ней много творчества», — заявила Дубакина.

Кто является мужем девушки, неизвестно. Также актриса рассказала, что много читает, в том числе и современные пьесы. Однако они производят на артистку не очень большое впечатление. Дубакина добавила, что ей несложно совмещать работу и семью. Она призналась, что пока не сыграла чего-то грандиозного. При этом она считает, что, поскольку актерская профессия очень зависимая, нужно полагаться исключительно на судьбу.

Сериал «Моя прекрасная няня» шел на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Главную роль в нем сыграла Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелой болезнью.