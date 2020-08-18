Актриса из «Кармелиты» вышла замуж

«Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете», — написала Зимина под одной из фотографий. Подписчики были удивлены. Они поздравили актрису с этим событием и пожелали счастливой семейной жизни.

Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко. Церемония прошла в Гагаринском ЗАГСе. Светская львица долгое время держала в тайне предстоящую свадьбу и старалась не комментировать подготовку к ней. Но недавно блогер опубликовала в Instagram фото с новым мужем, где она одета в свадебное платье.

Также подруга Бондарчук Надежда Оболенцева сняла кусочек свадебной церемонии звездной пары и опубликовала его в Instagram. На видео слышно, как радостная Светлана Бондарчук считает всех, кто не удержался и заплакал от счастья. Но сменит ли телеведущая свою звездную фамилию на фамилию мужа, пока неизвестно.