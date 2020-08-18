facebook_pixel
    18 августа 2020, 13:57

    Актриса из «Кармелиты» вышла замуж

    Дарья Морозова

    Актриса Юлия Зимина, которая исполнила главную роль в сериале «Кармелита», вышла замуж. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.

    «Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете», — написала Зимина под одной из фотографий. Подписчики были удивлены. Они поздравили актрису с этим событием и пожелали счастливой семейной жизни.

    Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко. Церемония прошла в Гагаринском ЗАГСе. Светская львица долгое время держала в тайне предстоящую свадьбу и старалась не комментировать подготовку к ней. Но недавно блогер опубликовала в Instagram фото с новым мужем, где она одета в свадебное платье.

    Также подруга Бондарчук Надежда Оболенцева сняла кусочек свадебной церемонии звездной пары и опубликовала его в Instagram. На видео слышно, как радостная Светлана Бондарчук считает всех, кто не удержался и заплакал от счастья. Но сменит ли телеведущая свою звездную фамилию на фамилию мужа, пока неизвестно.

    Новости SMI.FM