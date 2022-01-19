Актриса из «Каменской» попала в больницу из-за загоревшейся елки

Российская актриса театра и кино Вера Воронкова попала в московскую больницу с ожогами верхних дыхательных путей и термоингаляционным поражением. Как сообщил РЕН ТВ, 56-летняя Воронкова пострадала из-за загоревшейся елки в своей квартире.

Заслуженная артистка Российской Федерации доставлена в реанимацию, ее состояние неизвестно.

В разговоре с «360» ее сын подтвердил, что Воронкова в больнице, но отказался от дальнейших комментариев.

Воронкова сыграла в таких картинках, как «Марш Турецкого», «Журов», Предчувствие», «Каменская-4» и других. Она окончила Школу-студию МХАТ.

Певица Марина Хлебникова, которая пострадала из-за пожара в своей квартире в ноябре, лишь недавно выписалась из больницы. У нее сильно обгорело лицо.

Ранее стало известно, что актриса и певица Елена Белоцерковская была госпитализирована после открытия памятника усопшему супругу и создателю «Ералаша» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище.