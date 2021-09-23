Актриса из «ИП Пирогова» родила второго ребенка

Актриса Ксения Теплова, известная по сериалу «ИП Пирогова», родила второго ребенка. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

У актрисы родилась дочка. Ее назвали Александрой.

Теплова рассказала об этом только недавно, так как не хотела афишировать, что беременна. Даже на фото в соцсетях она выбирала ракурсы, при котором не видно живота.

Актриса замужем за актером Артемом Быстровым. У них уже есть старшая дочь Мария.

Ранее певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь от друга-гея. Исполнительница отдала свою яйцеклетку суррогатной матери, чтобы помочь своему приятелю стать отцом.

По словам Королевой, она решила рассказать о внебрачном ребенке без особого желания, так как многие могут негативно отнестись к такой новости. Артистка показала фотографию с двухлетней девочкой. На снимке Королева держала ребенка на руках. Сейчас малышка живет в Сан-Франциско. Певица отметила, что ее друг был очень счастлив, когда стал отцом. Девочку родила суррогатная мать, а исполнительница только предоставила свою яйцеклетку.