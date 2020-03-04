04 марта 2020, 12:26
Актриса из «Интердевочки» призналась в страшном диагнозе
Советская и российская актриса Лариса Малеванная, известная по роли в драме «Интердевочка», раскрыла свой диагноз. В течение восьми лет она страдает от рака легких. Об этом сообщил «Царьград».
Свой диагноз Малеванная озвучила в эфире телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Медики обнаружили у артистки рак легких в 2012 году. Тогда она участвовала в съемках драматического сериала «Оттепель», в котором сыграла бабушку главной героини.
В тот год Малеванная почувствовала боль в сердце и пришла на обследование. Его результаты показали проблемы с легкими. Спустя время артистка согласилась на операцию.
Теперь она вернулась к активной актерской деятельности: в прошлом году на экраны вышли две картины с ней. Помимо съемок в кино, Малеванная пишет книги.