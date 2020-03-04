Актриса из «Интердевочки» призналась в страшном диагнозе

Свой диагноз Малеванная озвучила в эфире телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Медики обнаружили у артистки рак легких в 2012 году. Тогда она участвовала в съемках драматического сериала «Оттепель», в котором сыграла бабушку главной героини.

В тот год Малеванная почувствовала боль в сердце и пришла на обследование. Его результаты показали проблемы с легкими. Спустя время артистка согласилась на операцию.

Теперь она вернулась к активной актерской деятельности: в прошлом году на экраны вышли две картины с ней. Помимо съемок в кино, Малеванная пишет книги.