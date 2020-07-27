Актриса из «Игры престолов» стала мамой

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» Софи Тернер стала мамой. Девушка родила девочку.

Для самой 24-летней актрисы и ее супруга 30-летнего музыканта Джо Джонаса этот ребенок стал первым. По данным издания TMZ, малышка появилась на свет 22 июля. Роды Тернер проходили в Лос-Анджелесе, где ее заметили за неделю до торжественного события.

Сама пара пора никак официально не оповестила прессу. Имя ребенка также не раскрывается.

Тернер и Джонас неохотно деляться со СМИ своей личной жизнью. Они никак не комментировали беременность актрисы. Однако в мае журналистам удалось поймать их на улице. На снимках было заметно, что актриса с округлившимся животом и находится на последних месяцах беременности.