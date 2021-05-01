Актриса из «Игры престолов» подала в суд на Мэрилина Мэнсона

Английская актриса Эсме Бьянко, которая снималась в телесериале «Игра престолов», подала в суд на музыканта Мэрилина Мэнсона. Бьянко обвинила его в изнасиловании и в действиях сексуального характера, сообщил Rolling Stone.

Музыкант, как указано в материале, неоднократно употреблял наркотики, а также прибегал к силе и угрозам, чтобы принудить Бьянко к половому акту. В иске указано, что в мае 2011 года Мэнсон изнасиловал актрису.

Рокер, как утверждается в документе, «совершал действия сексуального характера» в отношении Бьянко, когда она была без сознания. По заявлениям актрисы, Мэнсон и его менеджер Тони Чиуллу нарушили законодательство о торговле людьми, когда доставили ее из Лондона в Лос-Анджелес. Бьянко рассказала, что мужчины пообещали ей участие в съемках музыкального клипа и фильма, которые так и не вышли.

Кроме того, актриса также заявила, что Мэнсон заставлял ее выполнять «неоплачиваемую работу», а именно делать уборку в его квартире и готовить еду. По утверждениям Бьянко, музыкант говорил ей, что, поскольку он предоставил ей жилье, то она «обязана ему работой и сексуальной близостью».

Иск на Мэнсона и его бывшего менеджера Бьянко подала в окружной суд Калифорнии.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд также обвинила Мэнсона в насилии. Она отметила, что больше не могла молчать. Признание актрисы подхватили еще несколько женщин, которые обвинили музыканта в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.

Бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сообщила, что за семь лет их отношений, он не проявлял к ней насилия.

Как рассказал зарубежным СМИ знакомый исполнителя, Мэнсон нанял охрану своего дома в Лос-Анджелесе. По его словам, рокер всегда был параноиком, а после обвинений в насилии он находится в шоке.