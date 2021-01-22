Актриса из «Холопа» раскритиковала тренинги по соблазнению мужчин

По словам Дибцевой, она записалась на тренинг, чтобы собрать материал для работы. Она объяснила, что под видом таких курсов скрываются «тоталитарные секты», а из женщин, которые приходят туда, выкачивают деньги и чуть ли не вынуждают их заниматься проституцией.

«Участницам курса внедряют мысль, что все проблемы женщин в том, что они боятся мужчин. Поэтому для того, чтобы переступить этот страх, нужно кинуться на них и неадекватно себя вести», — рассказала Дибцева.