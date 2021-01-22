22 января 2021, 20:43
Актриса из «Холопа» раскритиковала тренинги по соблазнению мужчин
Актриса Ольга Дибцева («Холоп») раскритиковала курсы по соблазнению мужчин после посещения одного из них. Артистку процитировало РИА ФАН.
По словам Дибцевой, она записалась на тренинг, чтобы собрать материал для работы. Она объяснила, что под видом таких курсов скрываются «тоталитарные секты», а из женщин, которые приходят туда, выкачивают деньги и чуть ли не вынуждают их заниматься проституцией.
«Участницам курса внедряют мысль, что все проблемы женщин в том, что они боятся мужчин. Поэтому для того, чтобы переступить этот страх, нужно кинуться на них и неадекватно себя вести», — рассказала Дибцева.