Актриса из «Говорящей с призраками» объявила о третьей беременности

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт ждет третьего ребенка. В этом она призналась в Instagram.

«Еще один на подходе. Я очень рада поделиться этой новостью со всеми вами», — написала звезда.

По словам знаменитости, это событие стало для нее с мужем приятной неожиданностью. Супруги не планировали беременность, но теперь будут воспитывать еще одного ребенка, сообщил People.

Также Дженнифер Лав Хьюитт призналась, что дети год просили ее родить им брата или сестру. Однако на четвертого малыша им все-таки не придется рассчитывать.

«Не думаю, что будет и еще один. Пять — прекрасное число», — сказала она.

Дженнифер Лав Хьюитт чувствует, что у нее получается воспитывать детей. Они растут особенными и будут отличными примерами для подражания.

Дженнифер Лав Хьюитт замужем за голливудским актером Брайаном Хэллисейем с 2013 года. Пара растит двух детей: семилетнюю дочь Отэм и пятилетнего сына Аттикуса, написало ИА Nation News.

Американка известна по фильму «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», телесериалу «Говорящая с призраками», а еще она сыграла Лиз в «Гарфилде».