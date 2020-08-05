Актриса из «Физрука» рассказала о проблемах со здоровьем

Гренц уточнила, что к навязчивому желанию похудеть она пришла после слов молодого человека о ее фигуре. Сначала она сидела на строгих диетах и усердно тренировалась. Чтобы похудеть еще больше, девушка стала принимать антидепрессанты. «Тяжелые препараты», как выразилась актриса, помогали ей не думать о еде.

«Я вставала на весы. Видела: 48 кг. И мне казалось, что это много…», — поделилась девушка. В тот момент она поняла, что у нее началось расстройство пищевого поведения.

Гренц уточнила, что от резкого похудения у нее начались проблемы в организме: начали выпадать волосы, испортилась кожа, исчезли мышцы. Она пожелала подписчицам любить себя и не худеть только ради противоположного пола.

Ранее после сообщений об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк ее знакомые рассказали, что здоровье снова ухудшилось. У актрисы появились головные боли и сильная слабость.