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    05 августа 2020, 15:15

    Актриса из «Физрука» рассказала о проблемах со здоровьем

    Дарья Морозова

    Актриса Полина Гренц, известная по сериалу «Физрук», рассказала, что страдала от расстройства пищевого поведения. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram актрисы.
    Актриса из «Физрука» рассказала о проблемах со здоровьем

    Гренц уточнила, что к навязчивому желанию похудеть она пришла после слов молодого человека о ее фигуре. Сначала она сидела на строгих диетах и усердно тренировалась. Чтобы похудеть еще больше, девушка стала принимать антидепрессанты. «Тяжелые препараты», как выразилась актриса, помогали ей не думать о еде.

    «Я вставала на весы. Видела: 48 кг. И мне казалось, что это много…», — поделилась девушка. В тот момент она поняла, что у нее началось расстройство пищевого поведения.

    Гренц уточнила, что от резкого похудения у нее начались проблемы в организме: начали выпадать волосы, испортилась кожа, исчезли мышцы. Она пожелала подписчицам любить себя и не худеть только ради противоположного пола.

    Ранее после сообщений об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк ее знакомые рассказали, что здоровье снова ухудшилось. У актрисы появились головные боли и сильная слабость.

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