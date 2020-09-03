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    03 сентября 2020, 10:02

    Актриса Ирина Печерникова сломала ребра незадолго до смерти

    Дарья Бунякова

    Актриса Ирина Печерникова умерла из-за инфаркта. Но редактор программы «Прямой эфир» Сурен Каграманов рассказал, что незадолго до смерти она жаловалась на сломанные ребра.
    Актриса Ирина Печерникова сломала ребра незадолго до смерти

    По словам Каграманова, накануне смерти он звонил Печерниковой, чтобы обсудить съемку программы, посвященной 75-летию актрисы. Во время разговора Печерникова призналась, что плохо себя чувствует из-за двух сломанных ребер. Журналист предложил вызвать ей скорую и сообщить в полицию, но актриса от этого отказалась.

    Кроме того, Печерникова рассказала, что перед смертельной аварией общалась с Михаилом Ефремовым. Гости программы вспомнили, что актрисе вообще нельзя было употреблять алкоголь, так как она начинала падать даже после 50 граммов спиртного. Они предположили, что Печерникова могла выпивать с коллегой. Во время эфира Каграманов отметил, что сожалеет, что не приехал сам к актрисе и не настоял на вызове медиков.

    Ирина Печерникова умерла вечером 1 сентября на 75-м году жизни. По словам ее подруги, причиной смерти стал инфаркт. Актрису решили кремировать, а прах захоронить на Ваганьковском кладбище в Москве, где покоятся ее родители.

    Новости SMI.FM