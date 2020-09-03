Актриса Ирина Печерникова сломала ребра незадолго до смерти

По словам Каграманова, накануне смерти он звонил Печерниковой, чтобы обсудить съемку программы, посвященной 75-летию актрисы. Во время разговора Печерникова призналась, что плохо себя чувствует из-за двух сломанных ребер. Журналист предложил вызвать ей скорую и сообщить в полицию, но актриса от этого отказалась.

Кроме того, Печерникова рассказала, что перед смертельной аварией общалась с Михаилом Ефремовым. Гости программы вспомнили, что актрисе вообще нельзя было употреблять алкоголь, так как она начинала падать даже после 50 граммов спиртного. Они предположили, что Печерникова могла выпивать с коллегой. Во время эфира Каграманов отметил, что сожалеет, что не приехал сам к актрисе и не настоял на вызове медиков.

Ирина Печерникова умерла вечером 1 сентября на 75-м году жизни. По словам ее подруги, причиной смерти стал инфаркт. Актрису решили кремировать, а прах захоронить на Ваганьковском кладбище в Москве, где покоятся ее родители.