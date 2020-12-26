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    26 декабря 2020, 12:54

    Актриса Ирина Муравьева поборола COVID-19

    Дарья Морозова

    Актриса Ирина Муравьева выздоровела от коронавирусной инфекцией. Сейчас ее самочувствие хорошее.

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову. Она уточнила, что тест на коронавирус у артистки сейчас отрицательный.

    «У нее всех хорошо, <…> она прекрасно себя чувствует, восстанавливается», — рассказал Михайлова.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» безопасна для людей старше 60 лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Врачи в Пензе смогли спасти мужчину с практически полным поражением легких из-за коронавируса. Уточняется, что сначала инфекция у 51-летнего пациента протекала, как обычная простуда. На седьмой день ему резко стало хуже, и он попал в больницу с пневмонией. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Врачи рассказали, что одна из причиной, по которой мужчина выжил — его собственная вера в выздоровление. Он не переживал, и все силы потратил на свое излечение. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.