Актриса Ирина Муравьева поборола COVID-19

Актриса Ирина Муравьева выздоровела от коронавирусной инфекцией. Сейчас ее самочувствие хорошее.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову. Она уточнила, что тест на коронавирус у артистки сейчас отрицательный.

«У нее всех хорошо, <…> она прекрасно себя чувствует, восстанавливается», — рассказал Михайлова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» безопасна для людей старше 60 лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Врачи в Пензе смогли спасти мужчину с практически полным поражением легких из-за коронавируса. Уточняется, что сначала инфекция у 51-летнего пациента протекала, как обычная простуда. На седьмой день ему резко стало хуже, и он попал в больницу с пневмонией. Об этом сообщило РИА ФАН.

Врачи рассказали, что одна из причиной, по которой мужчина выжил — его собственная вера в выздоровление. Он не переживал, и все силы потратил на свое излечение. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.