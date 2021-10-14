Актриса Ирина Медведева ждет второго ребенка

Актриса Ирина Медведева, которая получила известность благодаря юмористической телепередаче «Шесть кадров» и комедии «Тариф Новогодний», рассказала, что ждет второго ребенка. Об этом сообщили Nation News.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она также поздравила всех женщин, у которых уже есть дети, с Днем матери. Медведева пожелала матерям крепкого здоровья, а также заботы и внимания со стороны их детей. Она обратилась также к тем девушкам, которым только предстоит стать матерями. Артистка посоветовала ничего не бояться и наслаждаться этим прекрасным периодом жизни — беременностью.

К своему посту актриса приложила к посту фотографию с округлившимся животом.

«Не буду скрывать, что фото сделано несколько месяцев назад. Но счастья и ожидания с каждым днем все больше!» — рассказала Медведева.

Первого ребенка женщина родила 19 июня 2019 года от своего супруга Гийома Буше.