Актриса Ирина Горбачева вышла замуж во второй раз

Звезда популярного YouTube-сериала «Внутри Лапенко» Ирина Горбачева недавно вышла замуж во второй раз. Избранником актрисы стал экс-солист музыкального коллектива Quest Pistols Антон Савлепов. Об этом рассказала «Экономика сегодня».

Подробности бракосочетания актриса театра и кино рассказала в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

«Я столкнулась со всеми шаблонами: хочу единорога, хочу стоять в арке, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми», — сообщила 33-летняя Горбачева.

По ее словам, празднование свадьбы в кругу родных и близких доставило ей большое удовольствие. Она всегда считала, что скромная церемония лучше шумных торжеств с множеством родственников.

Познакомились будущие супруги на съемочной площадке во время работы над клипом группы Quest Pistols. Горбачева отметила, что эмоции между ними появились не сразу. Лишь во время съемок второго клипа пара почувствовала непреодолимое притяжение.

Слухи о том, что Савлепов и Горбачева собираются пожениться, ходили еще с конца марта. Тогда сообщалось, что актриса и музыкант тайно расписались.