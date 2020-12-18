Актриса Ирина Горбачева рассказала, как чуть не сгорела на балконе

Девушка вспомнила, что в руках она держала лампадку. Ирина залила в нее не то масло, и лампадка загорелась прямо в руках. Актриса решила ее встряхнуть, чтобы потушить масло и капли попали на пол. На балконе были деревянные перекрытия и пакеты, которые быстро загорелись.

Горбачева начала тушить пламя руками и ногами, в итоге получила ожоги. Знаменитость призналась, что усвоила хороший урок, запомнив на всю жизнь, что «спички детям не игрушка», пишет сайт «Дни.ру».

В этом году вышел сериал режиссера Эдуарда Оганесяна «Чики», где Ирина сыграла главную роль.

Ранее в одном из интервью Горбачева рассказала, что получает 100-300 тысяч рублей за один съемочный день. Иногда актриса может играть и бесплатно. За рекламу в Instagram она получает приблизительно три-пять тысяч долларов. Причем это сумма за каждый пост. Девушка пояснила, что всегда внимательно отбирает рекламу и сотрудничает только с теми брендами, которым доверяет.