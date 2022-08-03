Актриса Ирина Апексимова пожаловалась на отсутствие предложений ролей в кино

Актриса Ирина Апексимова дала интервью NEWS.ru. Она пожаловалась, что ее почти не приглашают сниматься в кино, а также рассказала, какой вектор развития выбрала для Театра на Таганке, в котором является директором.

Актриса рассказала, почему почти не появляется в кино. По ее словам, после определенного возраста ей перестали предлагать роли (сейчас Апексимовой 56 лет), из-за чего она испытывает сожаление.

«У меня есть сожаление, что я реже появляюсь в кино из-за того, что нет ролей. А не потому что у меня гигантская административная нагрузка. Хотя и такое бывает. Так же, как нет хорошей современной драматургии, так и нет сценариев, которые пишут про людей после 30. Что мне могут предложить? Роль мамы. Может, еще кого-то. Но складывается впечатление, что после 30 люди не живут в нашей стране, не происходит эмоций, нет любви, расставаний. То, что мне предлагают, совсем не соответствует ожиданиям», — поделилась актриса.

Однако в своем театре она продолжает играть. По словам Апексимовой, она исполнит роль в одной из постановок Театра на Таганке в предстоящем сезоне, но подробностей пока не раскрывает.

Сам театр Апексимова хочет развивать с уклоном в советскую драматургию.

«Этот уклон важен не только для Театра на Таганке, но и для всех людей нашей страны. Это настоящая прекрасная драматургия, которая незаслуженно забыта в последние годы», — считает она.