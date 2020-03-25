Актриса Инна Макарова ушла из жизни

Последние недели артистка лечилась в московской клинике. Однако болезнь не удалось побороть.

Ранее из жизни ушел первый муж Макаровой советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Бондарчук. Их дочь Наталья сейчас является успешной киноактрисой.

«К сожалению, уходит ее память, совсем уходит. Начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку. Я не разочаровываю ее в этом, не спорю», — говорила она Макаровой в январе.

Второй муж погибшей артистки хирург Михаил Перельман скончался в марте 2013 года.

Инна Макарова получила свою популярность благодаря ролям в кинокартинах «Молодая гвардия», «Сельский врач», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова» и «Безответная любовь»

В 1949 году актрисе вручили Сталинскую премию первой степени, в 1962 году — звание Заслуженной артистки РСФСР, а спустя несколько лет — Народной артистки СССР и Народной артистки РСФСР.