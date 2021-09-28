Актриса «Игры престолов» рассказала о конфликтах во время съемок сериала

Создатели сериала «Игра престолов» работали над проектом на протяжении девяти лет. Актриса Лина Хиди, исполнившая роль королевы Серсеи Ланнистер, рассказала о том, что за годы проекта актеры и съемочная группа успели сродниться. Однако без конфликтов обойтись не удалось. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Мы напоминали большую дисфункциональную семью в те времена», — рассказала актриса.

По словам Хиди, во время творческого процесса невозможно обойтись без конфликтов и ссор. Множество лет тесного общения привели к обидам и накопившемуся раздражению. Однако сейчас съемочная группа вспоминает о тех разногласиях с юмором.

Актриса рассказала о конфликте, который возник у нее с шоураннерами проекта Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом. Также ей не пришелся по вкусу финал картины, особенно то, как наступила смерть ее героини. Девушка хотела, чтобы Серсея сделала перед смертью какой-то особенный поступок. Но создатели сериала не стали вводить такой эпизод. По мнению Лины, сценаристы вполне могли бы придумать более интересную кончину для ее героини.