28 ноября 2022, 21:29
Актриса Хелена Бонем Картер сравнила культуру отмены с охотой на ведьм
Звезда фильма «Бойцовский клуб» Хелена Бонем Картер высказалась о культуре отмены. По словам знаменитости, она относится к подобному явлению с ненавистью. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Times.
При этом Хелена Бонем Картер заступилась за актера Джонни Деппа и писательницу Джоан Роулинг. Она обратила внимание на тот факт, что Джонни Депп оказался невиновен по делу о домашнем насилии. Роулинг же, по словам знаменитости, просто-напросто высказала свое мнение, не рассчитывая кого-либо оскорбить.
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«Я ненавижу культуру отмены. Это стало чем-то вроде охоты на ведьм», — заявила она.
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