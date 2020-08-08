Актриса Горбачева раскрыла доходы за кино и рекламу

Правда, иногда актриса может играть и бесплатно. Так было, например, с сериалом «Чики», написало информационное агентство «Невские новости».

«Поначалу да, мы полностью тратили свои деньги. Потом, конечно, проект принес доход. Я на эти деньги купила подержанный Land Rover, на котором сейчас езжу», — добавила Горбачева.

За рекламу в Instagram она получает приблизительно три-пять тысяч долларов. Причем это сумма за каждый пост.

«Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю», — заявила Горбачева.

Ранее российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, это промежуточные итоги 2020 года. Его возглавил Сергей Шнуров с группой «Ленинград», который заработал 8,8 миллиона долларов. В тройку лидеров также попали певцы Егор Крид и Дима Билан.

В списке числится и певица Полина Гагарина, заработавшая за год 6,4 миллиона долларов. Оказалось, что она должна жилищно-коммунальной компании почти 30 тысяч рублей.