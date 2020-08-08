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    08 августа 2020, 16:24

    Актриса Горбачева раскрыла доходы за кино и рекламу

    Алена Макаренко

    Российская актриса и блогерша Ирина Горбачева получает 100-300 тысяч рублей за один съемочный день — в зависимости от проекта. Про свои финансы она рассказала в интервью на YouTube-канале Big Money.
    Актриса Горбачева раскрыла доходы за кино и рекламу

    Правда, иногда актриса может играть и бесплатно. Так было, например, с сериалом «Чики», написало информационное агентство «Невские новости».

    «Поначалу да, мы полностью тратили свои деньги. Потом, конечно, проект принес доход. Я на эти деньги купила подержанный Land Rover, на котором сейчас езжу», — добавила Горбачева.

    За рекламу в Instagram она получает приблизительно три-пять тысяч долларов. Причем это сумма за каждый пост.

    «Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю», — заявила Горбачева.

    Ранее российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, это промежуточные итоги 2020 года. Его возглавил Сергей Шнуров с группой «Ленинград», который заработал 8,8 миллиона долларов. В тройку лидеров также попали певцы Егор Крид и Дима Билан.

    В списке числится и певица Полина Гагарина, заработавшая за год 6,4 миллиона долларов. Оказалось, что она должна жилищно-коммунальной компании почти 30 тысяч рублей.

    Новости SMI.FM