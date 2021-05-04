Актриса Голубкина попала в больницу

Актриса Лариса Голубкина попала в больницу. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Я сейчас в больницу лежу, у меня затянулось все, сначала этот коронавирус, а потом я ногу ломала…», — рассказала она.

Российский актер Олег Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации. Он находится в Боткинской больнице. Ему поставили уже вторую капельницу, давление начало стабилизироваться.

Он также добавил, что, скорее всего, самочувствие ухудшилось из-за смены погоды. В течение одной минуты у него было что-то похожее на головокружение. Вавилов напомнил, что до него также госпитализировали нескольких артистов.

Российский актер театра и кино, народный артист Юрий Васильев ранее рассказал «360», что 71-летнему актеру стало плохо во время второго акта спектакля «Хомо Эректус» в Театре сатиры. По его словам, у Вавилова начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова. В результате ему принесли стакан воды и вызвали скорую. После спектакля состоянием Вавилова занялись медики.

СМИ сообщили, что у Вавилова произошла ишемическая атака — острое нарушение кровообращения головного мозга. По их данным, актер был в реанимации.