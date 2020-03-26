Актриса Глафира Тарханова напугала поклонников результатом своей диеты

Публикация, посвященная новому режиму питания Тархановой, появилась на ее личной странице в Instagram. В видеоролике звезда пояснила, что из-за диеты худеет и лицо тоже. Она поинтересовалась, стоит ли ей продолжать похудение.

«Я на жесткой диете, и мне кажется, что результат есть. Как вы думаете? Надо еще? Может, так лучше будет — вон, какая Глафира, немножко «Человек-треугольник», — отметила Тарханова.

В комментариях поклонники знаменитости отвергли идею артистки. Они тут же засыпали звезду комплиментами: «Все у вас отлично», «Вы и так прекрасны. Поэтому главное — не переборщить», «Интересно очень, что за диета. Глафирочка, тебе не надо больше худеть, достаточно», «Такая хорошенькая. Куда еще худеть. Не знаю, на мой взгляд все замечательно».

Некоторые из них попросили поделиться секретом похудения.