Актриса Галина Боб заразилась коронавирусом

Актриса Галина Боб сдала тест на кооронавирус. Анализ показал положительный результат. При этом артистка заявила, что соблюдала режим самоизоляции.

О результатах теста Боб рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив к посту распечатку из клиники.

«Пришли результаты тестов. Мой — положительный», — написала девушка. На вопрос о том, как актриса могла заразиться, она ответить затруднилась.

Боб подчеркнула, что «была предельно аккуратна», особенно последние две недели. По словам актрисы, из всех симптомов заболевания она заметила только потерю обоняния. Кашля и температуры у девушки не было.

Галина Боб сыграла одну из главных ролей в сериале «Деффчонки», который шел с 2012 по 2018 годы. Она также выходила на сцену театра имени Моссовета и играла в театре имени Станиславского.

В России, по последним данным, коронавирус выявили у 7497 человек. Выздоровели 494 пациента. Смертельных случаев в стране 58. По всему миру насчитывают 1,4 миллиона инфицированных. Более 82 тысяч человек скончались.