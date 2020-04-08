    08 апреля 2020, 07:07

    Актриса Галина Боб заразилась коронавирусом

    Александра Ломейко

    Актриса Галина Боб сдала тест на кооронавирус. Анализ показал положительный результат. При этом артистка заявила, что соблюдала режим самоизоляции.
    Актриса Галина Боб заразилась коронавирусом

    О результатах теста Боб рассказала своим подписчикам в Instagram, прикрепив к посту распечатку из клиники.

    «Пришли результаты тестов. Мой — положительный», — написала девушка. На вопрос о том, как актриса могла заразиться, она ответить затруднилась.

    Боб подчеркнула, что «была предельно аккуратна», особенно последние две недели. По словам актрисы, из всех симптомов заболевания она заметила только потерю обоняния. Кашля и температуры у девушки не было.

    Галина Боб сыграла одну из главных ролей в сериале «Деффчонки», который шел с 2012 по 2018 годы. Она также выходила на сцену театра имени Моссовета и играла в театре имени Станиславского.

    В России, по последним данным, коронавирус выявили у 7497 человек. Выздоровели 494 пациента. Смертельных случаев в стране 58. По всему миру насчитывают 1,4 миллиона инфицированных. Более 82 тысяч человек скончались.