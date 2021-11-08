Актриса фильма «Небесные ласточки» попала в больницу

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Эра Зиганшина попала в больницу. В беседе с «Пятым каналом» актриса рассказала, по какой причине ее госпитализировали и в какой состоянии она находится сейчас.

«Я, к сожалению, после больницы, и до 12-го я лежу. У меня было плохо с сердцем. Поэтому говорить мне сейчас трудновато», — отметила актриса.

С плохим самочувствием знаменитость столкнулась в пятницу, 5 ноября 2021 года. Проблемы с сердцем у нее возникли перед спектаклем «Литургия Zero» в Александринском театре Санкт-Петербурга. Постановку пришлось отменить, передал сайт kp.ru.

Ранее звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова призналась в том, что во время участия в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой была обманута. Женщине удалось забрать лишь 80 тысяч рублей. Актриса призналась, что последний конверт, в котором якобы должен был находиться ее самый страшный секрет, оказался пустым.