Актриса фильма «Крым» попала в черный список Министерства культуры Украины спустя 5 лет

Актриса Евгения Лапова попала в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Ситуация может измениться в лучшую сторону только после смены власти. Ее мнение привело ИА Nation News.

Сразу после начала съемок фильма «Крым» Лапова вместе со своим коллегой по съемочной площадке Романом Курцыным и командой попала в списки «Миротворца».

«Если бы мы захотели поехать на Украину, нас бы развернули, и все. Поэтому мы все это знали и с этим жили. И мне казалось, что спустя пять лет можно как-то гуманнее относится к нам, тем более мы артисты, мы работали по контракту ничего плохого не сделали», — отметила актриса.

Лаповой было неприятно, когда она увидела свое имя в черном списке. Артистка удивилась такому развитию событий, поскольку после съемок кинокартины прошло более пяти лет.

«Это очень странно, какая-то нелепость. Я раньше много работала на Украине: снималась в фильмах и сериалах, там много друзей и родственников, теперь все закрыто. Посмотрим, может, поменяется президент на Украине, и нам станет полегче», — добавила Лапова.

Всего в черный список внесены семь российских музыкантов и актеров, которые больше не имеют права въезжать на территорию Украины. Среди них пять участников «Хора Турецкого»: Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также актеры фильма «Крым» Роман Курцын и Евгения Лапова.