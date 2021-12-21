Актриса Федункив поделилась подробностями личной жизни

Актриса Марина Федункив, получившая известность благодаря роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны», а также участию в шоу Comedy Woman, не так давно стала ведущей телешоу «Моя жена рулит» на канале «Суббота!». В связи с этим она дала интервью, в котором поделилась подробностями личной жизни, передала «Вечерняя Москва».

Актриса рассказала, что в семейной жизни главным для нее является взаимное уважение и понимание. По ее мнению, в семье не должно быть кого-то главного, в паре должен царить баланс.

«Если спросите, кто мудрее, то, конечно, мой супруг Стефано. Он менее эмоционально подходит к решению проблем, с холодным умом. И потому мне с ним очень надежно», — поделилась Федункив.

Женщина отметила также, что ее супруг Стефано является непубличным человеком и испытывает стресс во время выступлений. Среди общих интересов актриса отметила любовь к вкусной еде, животным и путешествиям.

Актриса рассказала также о том, как складываются взаимоотношения с матерью супруга.

«У меня со свекровью теплые отношения, но не более. Она не вмешивается в нашу семью, очень деликатная женщина. Но тут мне, скорее, повезло: у нее шикарное воспитание, поэтому, несмотря на сильные семейные связи, присущие итальянцам, проблем с контролем со стороны мамы мужа нет», — поделилась она.