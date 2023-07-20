Знаменитости 20 июля 2023, 19:04 Актриса Эвелина Бледанс посетила Нижний Новгород

Читать 360tv в

Актеры Эвелина Бледанс и Роман Юнусов посетили Нижний Новгород. Они прогулялись по Большой Покровской улице. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на группу «Новый городовой» в социальной сети «ВКонтакте».

Актеры прибыли в город на съемки. У местного городового они спросили дорогу.

Реклама

Ранее Эвелина Бледанс организовала поездку в Крым для детей с особенностями. С ее помощью дети смогли посетить лагерь «Артек».