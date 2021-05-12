Актриса Эве Киви рассказала, поцелуй с каким советским актером был лучшим за всю ее карьеру

Артистка из Эстонии Эве Киви вспомнила о сцене поцелуя с советским актером Кириллом Лавровым. Данный кинофрагмент она считает лучшим в своей карьере. Об этом рассказал сайт eg.ru.

Звезда сообщила, что в свои 83 года до сих пор хорошо помнит сцену поцелуя с Кириллом Лавровым. Данный эпизод надо было отыграть на съемках киноленты «На Гранатовых островах», добавил «Политэксперт».

«До сих пор помню вкус его поцелуя, ибо так нежно, чувственно и профессионально больше не целовался ни один актер во всем мире!» — рассказала артистка.

Еще один поцелуй также произошел у нее с другим советским актером — Леонидом Куравлевым. Актриса подчеркнула, что артист в этом деле оказался хуже Лаврова, но куда лучше Донатаса Баниониса.