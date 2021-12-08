Актриса Эван Рэйчел Вуд переделала свой дом в бункер из-за угроз Мэрилина Мэнсона

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что получает угрозы от музыканта Мэрилина Мэнсона и его поклонников. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.

По словам актрисы, ей пришлось поставить пуленепробиваемые стекла и стальные двери в своем доме в Лос-Анджелесе, чтобы обезопасить себя и сына. Сейчас актриса и ее сын скрываются в другом городе. Вуд заявила, что получает угрозы от Мэрилина Мэнсона, которого ранее обвинила в насилии, а также от его поклонников.

При этом бывший муж актрисы Джейми Белл, с которым она находится в процессе развода, утверждает, что причина переезда актрисы в другом: якобы она пытается таким образом препятствовать его общению с сыном.