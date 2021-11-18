Актриса Эмма Уотсон рассказала о впечатлениях от съемок спецэпизода «Гарри Поттера»

Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы в саге о «Гарри Поттере», рассказала, как проходили съемки спецэпизода, посвященного 20-летию со дня выхода первой части поттерианы. Актриса отметила, что ей действительно повезло исполнить роль подруги Гарри Поттера, рассказало радио «Комсомольская правда».

«„Гарри Поттер“ был моим домом, семьей, миром, а Гермиона (до сих пор) является самым любимым вымышленным персонажем всех времен и народов», — сообщила она в своем посте в Instagram.

Также в своей публикации в соцсети Уотсон поблагодарила поклонников, которые выросли на фильмах о волшебнике. Звезда саги также выразила слова благодарность съемочной группе и напомнила, что специальный эпизод о «Гарри Поттере» выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.