Знаменитости 10 января 2023, 05:48 Актриса Валюшкина поделилась творческими планами в честь юбилея Актриса Елена Валюшкина рассказала, что примет участие в съемках трех проектов

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Актрисе Елене Валюшкиной в декабре исполнилось 60 лет. Несмотря на возраст, женщина продолжает активно сниматься и работать над новыми проектами. В беседе с aif.ru знаменитость поделилась своими творческими планами.

Женщина рассказала, что не так давно приняла участие в съемках картины «Вызов» совместно с Юлией Пересильд. Там она исполнила роль матери главной героини. Кроме того, в ближайшее время зрители смогут найти на стриминговых платформах сериал «Друг на час», в котором также снялась Валюшкина.

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«Должна выйти вторая часть сериала „Семья“. Я его очень люблю. А когда все придут в себя после новогодних праздников, начнутся съемки еще в трех проектах», — призналась женщина.

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