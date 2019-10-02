Актриса Елена Проклова рассказала о важном вкладе Гии Канчели в съемки фильма «Мимино»

Умер грузинский композитор Гия Канчели — автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Подробнее

Елена Проклова отметила, что Гия Канчели был талантливым и очень приятным человеком. По ее словам, композитор внес важный вклад в создание фильма «Мимино», где Проклова сыграла роль Ларисы Ивановны.

«Это был очень ответственный, талантливый человек. Конечно, музыка к фильму „Мимино“, мне кажется, во многом этот фильм сделала, потому что в неё вложено очень много того, что Данелия вообще хотел вложить в эту картину. Этот человек был очень гостеприимный, очень приятный, очень общительный, жаль, что его уже нет с нами. Царствие ему небесное», — сказала артистка.

Она также рассказала, что пообщаться с композитором удавалось лишь на некоторых мероприятиях.

«Мы виделись только на фестивалях, он только смотрел отснятые с нами материалы и уже потом писал музыку. Артисты не очень много общаются с композитором, это происходит только на фестивалях, на каких-то творческих встречах», — заключила Елена Проклова.

Гия Канчели писал музыку для кино и театра, а также оперы и симфонического оркестра. Также он написал произведения к фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй».