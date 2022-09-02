Знаменитости 02 сентября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно о состоянии Прокловой после инсульта Актриса Елена Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта

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Актрисе Елене Прокловой 2 сентября исполняется 69 лет. В начале этого года она пережила инсульт, но сейчас уже восстановилась благодаря здоровому образу жизни и лечению, и чувствует себя хорошо. Об этом актриса рассказала в интервью kp.ru.

По словам Прокловой, она чувствует себя "замечательно".

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"Период восстановления уже прошел. После больницы в течение полугода я не летала самолетами, хотя играла спектакли. Но раньше я не пила таблетки, а теперь продолжаю медикаментозное лечение. И это, скорее всего, на всю жизнь", - поделилась актриса.

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Актриса продолжает играть в театре, причем выходит на сцену около 10 раз в месяц. Это много, но без театра актриса не видит своей жизни.

"И то правда: надо бы поменьше. Но для меня это радость. Да и зачем себя жалеть? В этом смысле я не поменяла своего образа жизни после болезни. Тем более что жизнь требует содержания. Нужно зарабатывать", - пояснила она.

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