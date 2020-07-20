Актриса Елена Проклова назвала причину, по которой больше не выйдет замуж

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова назвала причину, по которой больше не собирается выходить замуж. Она также рассказала, что в строительстве нового дома в Сочи ей помогает бывший муж, бизнесмен Андрей Тришин.

По словам 66-летней актрисы, они с экс-супругом расстались друзьями. Актриса призналась, что у них нет интимных отношений. Как она считает, не смысла держать друг друга, если в паре нет романтики.

Помимо прочего, она заявила, что больше не собирается связывать себя ни с кем узами брака, сообщила «Экспресс-газета».

«Замуж больше не пойду. Сейчас мне слишком хорошо живется. Если тратить время и силы на выстраивание новых отношений, на чувства, значит, отнимать время у профессии», — поделилась Проклова.

Она отметила, что еще хочет сыграть много ролей и не собирается ничем жертвовать ради актерской деятельности. Артистка добавила, что сомневается в возможности появления мужчины, ради которого она изменит свою жизнь.