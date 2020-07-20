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    20 июля 2020, 11:56

    Актриса Елена Проклова назвала причину, по которой больше не выйдет замуж

    Полина Петрова

    Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова назвала причину, по которой больше не собирается выходить замуж. Она также рассказала, что в строительстве нового дома в Сочи ей помогает бывший муж, бизнесмен Андрей Тришин.
    Актриса Елена Проклова назвала причину, по которой больше не выйдет замуж

    По словам 66-летней актрисы, они с экс-супругом расстались друзьями. Актриса призналась, что у них нет интимных отношений. Как она считает, не смысла держать друг друга, если в паре нет романтики.

    Помимо прочего, она заявила, что больше не собирается связывать себя ни с кем узами брака, сообщила «Экспресс-газета».

    «Замуж больше не пойду. Сейчас мне слишком хорошо живется. Если тратить время и силы на выстраивание новых отношений, на чувства, значит, отнимать время у профессии», — поделилась Проклова.

    Она отметила, что еще хочет сыграть много ролей и не собирается ничем жертвовать ради актерской деятельности. Артистка добавила, что сомневается в возможности появления мужчины, ради которого она изменит свою жизнь.