Актриса Елена Подкаминская рассказала о своих чувствах от завершения съемок «ИП Пирогова»

Главная актриса сериала «ИП Пирогова» Елена Подкаминская, исполнившая роль Веры Пироговой, рассказала подробности экстремальных съемок в четвертом сезоне, а также поделилась своими чувствами от завершения проекта. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам артистки, она не боится экстремальных моментов, а также предпочитает работать без дублера, но вот сниматься на 20-м этаже дома в одном из эпизодов для нее было страшно.

«Мне нравится работать без дублера. В „Жене Олигарха“, например, из люльки автовышки перебиралась на балкон третьего этажа. Но в этот раз экспериментировать на самом краю крыши двадцатого этажа, где было достаточно снега и льда, я отказалась. Такой высоты я боюсь. Риск, конечно, дело благородное, но не для многодетной мамы», — сообщила она.

Что касается окончания проекта, то у Елены по этому поводу смешанные чувства. Артистка считает, что любой телесериал должен заканчиваться вовремя.

«Чувства смешанные. С одной стороны, всегда важно историю завершить вовремя, а не искусственно длить, накручивая от серии к серии, бесконечные обороты сюжета, в каких бы целях это не делалось. Думаю, что создатели проекта правильно почувствовали момент, когда телесериал надо завершить. С другой стороны, Веру свою я люблю и расставаться с ней немного грустно», — отметила актриса.

Напомним, с 7 июня на видеосервисе Start выходит четвертый сезон сериала «ИП Пирогова». В нем рассказывается о домохозяйке Вере Пироговой, которая на протяжении многих лет жила спокойной семейной жизнью до тех пор, пока однажды от нее не ушел муж. Чтобы остаться на плаву, женщина решается открыть собственную кондитерскую и принять участие в телевизионном конкурсе «Лучший кондитер России», где на кону — денежный приз в размере трех миллионов рублей.