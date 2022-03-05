Актриса Екатерина Волкова стала бабушкой

Актриса Екатерина Волкова, звезда сериалов «Скорая помощь», впервые стала бабушкой в 47 лет. Она показала фотографию внука и рассказала о своих ощущениях от радостного события, написали «Дни.ру».

Старшая дочь Волковой Валерия родила мальчика. Актриса опубликовала фото дочери с внуком и рассказала, что помогала дочери при родах, что оказалось крайне эмоциональным событием.

«Легче самой родить, чем участвовать в партнерских родах с дочерью», — призналась Екатерина.

Сейчас Волкова помогает дочери ухаживать за ребенком. По информации СМИ, семья живет в Германии.

«Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули. <…> Могу сказать быть бабушкой — невероятные чувства и эмоции нежности и любви, до слез», — написала актриса в Instagram.

Ранее стало известно, что американская актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой. Имя и пол ребенка звезда пока держит в секрете.