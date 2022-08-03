Актриса Екатерина Волкова рассказала, как сохранить отношения за долгие годы брака

Российская актриса, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поделилась с журналистами Teleprogramma.pro секретом, как сохранить хорошие отношения с мужем за долгие годы брака. По словам артистки, если семья пережила ремонт, больше ей ничего не страшно.

«Да, если семья пережила ремонт, мне кажется, ничего больше не страшно, потому что именно во время ремонта летают по дому самые бурные эмоции. А выясняем отношения мы с Андреем абсолютно по любому поводу, так как мы творческие, мы темпераментные. Так что это может быть и ремонт, и отдых, и уборка, и бурное обсуждение в пробке всего что угодно. Если пара что-то обсуждает, продолжает делиться мыслями и сомнениями, интересоваться друг другом, то это здорово», — рассказала актриса.

Она добавила, что пока люди интересны друг другу, хочется делиться эмоциями и информацией.

«Обычно говорят: общайтесь больше со своими детьми. Я рекомендую: больше общайтесь со своими вторыми половинками, интересуйтесь их планами, старайтесь жить жизнью друг друга. Ненавязчиво, не давя, но обязательно присутствуя в жизни любимого человека», — резюмировала Волкова.