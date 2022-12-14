Знаменитости 14 декабря 2022, 03:01 Актриса Екатерина Волкова поделилась с подписчиками редкой фотографией Актриса Екатерина Волкова опубликовала фотографию своего внука в Сети РИА «Новости»

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Российская актриса Екатерина Волкова поделилась с подписчиками изображением своей внука. Женщина редко делится с подписчиками своей личной жизнью, поэтому кадр удивил многих фанатов. Об этом сообщили Nation News.

Актриса стала бабушкой в феврале 2022 года. Дочь Валерия родила мальчика, которого назвали Тимофеем. Волкова посвящает внуку много свободного времени. Накануне звезда сериала «Скорая помощь» решила показать подписчикам, насколько сильно мальчик успел подрасти. На снимке ребенок изображен рядом с горой игрушек.

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Ранее актриса рассказала о том, как сохранить отношения с партнером на долгие годы. Женщина отметила, что любые отношения должны пройти испытание ремонтом. Кроме того, Волкова отметила, что крайне важно продолжать разговаривать с избранником и делиться своими мыслями.

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«Если пара что-то обсуждает, продолжает делиться мыслями и сомнениями, интересоваться друг другом, то это здорово», — заявила она.