Актриса Екатерина Семенова рассказала, как морила себя голодом

Актриса Екатерина Семенова поучаствовала программе «Звезды сошлись» на НТВ. Актриса рассказала, как в юности морила себя голодом ради идеальной фигуры, написали «Дни.ру».

Никаких комплексов по поводу внешности у Семеновой изначально не было. Мысли о похудении начались после поступления в театральный институт. По словам Семеновой, все вокруг твердили, что актриса должна быть худой — и это дало свои плоды. Семенова перестала есть, сидя на диетах, она по три дня питалась только водой с лимоном.

Экстремальные диеты довели актрису до истощения. Она похудела с 60 до 44 килограммов. Семенова рассказала, как ее мать заплакала, увидев ее после длительного перерыва. Эмоциональное состояние актрисы тоже было подорвано. Ей пришлось обратиться к врачу, чтобы тщательно проработать тему питания и отношения к еде.

В конце концов актриса нашла баланс. По ее словам, теперь ей не приходится почти ни в чем себя ограничивать — но она не употребляет сахар и время от времени практикует интервальное голодание.