20 ноября 2020, 17:39
Актриса Егорова сообщила, что ее коллеги готовы мыть полы из-за кризиса
Российская актриса Дарья Егорова рассказала, что ее коллеги по театру и кино готовы работать уборщиками и мыть полы, если не будет иной возможности зарабатывать деньги, информирует РИА ФАН.
По словам знаменитости, многие артисты из-за пандемии коронавируса почти не снимаются в фильмах и не играют на сцене.
«У нас среди актеров идут такие разговоры, что кто-то скоро пойдет полы мыть. Кто-то умеет хорошо убираться, у кого-то первое образование — экономическое. Мы такое обсуждаем», — отметила Егорова.
Она призналась, что тоже сменит сферу деятельности, если начнутся проблемы с финансами. В настоящий момент актриса играет в спектакле «Жениться нельзя расстаться». Премьера спектакля в двух действиях состоится в Театре Эрмитаж 2 января.