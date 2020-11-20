Актриса Егорова сообщила, что ее коллеги готовы мыть полы из-за кризиса

По словам знаменитости, многие артисты из-за пандемии коронавируса почти не снимаются в фильмах и не играют на сцене.

«У нас среди актеров идут такие разговоры, что кто-то скоро пойдет полы мыть. Кто-то умеет хорошо убираться, у кого-то первое образование — экономическое. Мы такое обсуждаем», — отметила Егорова.

Она призналась, что тоже сменит сферу деятельности, если начнутся проблемы с финансами. В настоящий момент актриса играет в спектакле «Жениться нельзя расстаться». Премьера спектакля в двух действиях состоится в Театре Эрмитаж 2 января.