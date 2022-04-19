Актриса Джулия Робертс объяснила отказ от съемок в романтических комедиях

Актриса Джулия Робертс рассказала, почему около 20 лет не снималась в романтических комедиях. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The New York Times.

Недавно она сыграла одну из главных ролей в фильме «Билет в рай», который стал первой романтической комедией с ее участием за последние 20 лет. Актриса объяснила, что долгое время ей не поступало предложений с интересным сценарием.

«Если бы я прочитала сценарий, который, по моему мнению, был бы на уровне „Ноттинг-Хилла“ или „Свадьбы лучшего друга“, я бы это сделала», — рассказала Робертс.

Ранее актриса Дженнифер Энистон призналась, что в юности страдала бессонницей и даже лунатизмом.

По ее словам, она ходила во сне, из-за чего в собственном доме актрисы часто срабатывала сигнализация. А недосып или полное отсутствие сна физически и психологически истощали организм. Кроме того, плохой сон не давал ей заниматься физическими упражнениями и поддерживать здоровый рацион питания. В итоге актриса все же обратилась к врачу.