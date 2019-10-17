Актриса Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет

Джули Гибсон училась с Сиднеем Пуатье и Майей Анжелу, работала с Орсоном Уэллсом и Джоном Хьюстоном.

Свою карьеру актриса начинала в водевилях. Первой ее главной ролью стала Кэти в фильме «Счастливый ковбой». Актерская карьера Гибсон закончилась в конце 70-х годов. Ее фильмография насчитывает 28 фильмов и телесериалов.

Первым мужем Гибсон был Дин Диллман, с которым она развелась в 1967 году. Второй брак актрисы с режиссером Чарльзом Бартоном продлился до его смерти в 1981 году.

По словам родных, Гибсон продолжала петь до последнего месяца жизни, вопреки тяжелой болезни.

Сообщается, что актриса умерла во сне.