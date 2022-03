Актриса Джесси Бакли исполнит главную роль в игре The Dark Pictures: The Devil in Me

Актриса Джесси Бакли, звезда сериалов «Чернобыль» и «Фарго», примет участие в создании игры The Dark Pictures: The Devil in Me, исполнив главную роль. Об этом написало РИА ФАН.

Как сообщили создатели игры, Бакли сыграет роль Кейт Уайлдер, а также озвучит этого персонажа.

Dark Pictures: The Devil in Me станет четвертой частью популярной хоррор-антологии. Компании Supermassive Games и Bandai Namco анонсировали выход игры осенью 2021 года. За основу сюжета историю первого официально зарегистрированного в США серийного убийцы Генри Холмса — маньяка, который считал себя художником и, желая оставить след в истории, убивал своих жертв изощренными способами.

Авторы игры утверждают, что четвертая часть будет особенно сложной. Дата выхода пока неизвестна, но предполагается, что игра увидит свет в конце 2021 года.

Ранее компания Square Enix анонсировала тактическую игру The DioField Chronicle. Релиз также запланирован на конец текущего года.