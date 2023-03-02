02 марта 2023, 17:58
Актриса Дженнифер Лопес рассказала, что помогает ей сохранить молодость
Актриса Дженнифер Лопес заявила, что сохраняет молодость кожи с помощью здорового сна
Несмотря на 53 года, американская актриса Дженнифер Лопес выглядит свежо и молодо. В одном из интервью она рассказала секрет своей красоты. Об этом сообщил «Профиль».
По словам знаменитости, большое влияние на внешний вид оказывает здоровый сон. В случае, если актриса не успевает поспать восемь часов ночью, то необходимую норму она добирает в течение дня.
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Также Лопес на регулярной основе использует очищающие средства, увлажняющий и солнцезащитный крема, а также сыворотку. Капли для глаз помогают актрисе избавляться от красноты слизистой, написали Nation News.
Красота
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